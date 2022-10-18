مكتب السوداني يوضح حقيقة الأسماء المتداولة حول الكابينة الوزارية

2022/10/18 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

جدد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، نفيه بشأن الأسماء المتداولة حول الكابينة الوزارية.

وقال المكتب في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأسماء المتداولة حول الكابينة الوزارية غير صحيحة".

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف في وقت سابق، أن "العمل ما زال في طور النقاشات والمباحثات وتبادل الآراء مع كل الشركاء السياسيين والأطر الاجتماعية والوطنية".

ودعا "وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة في نقل المعلومة والحذر في تناقل أي منشورات، خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي يستدعي وحدة الصف وغلق الأبواب أمام الأنباء الكاذبة والمغرضة من خلال الابتعاد عن المصادر غير الموثوقة، والاعتماد على المنفذ الإعلامي الرسمي للمكلف".

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