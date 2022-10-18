2022/10/18 | 14:23 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من النزاهة بشأن المبالغ المسروقة من هيئة الضرائب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/18 | 14:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من النزاهة بشأن المبالغ المسروقة من هيئة الضرائب) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من النزاهة بشأن المبالغ المسروقة من هيئة الضرائب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).