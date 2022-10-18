التربية توجه بتشكيل لجنة تحقيقة عاجلة للنظر بحادثة مدرسة زهرة المدائن

2022/10/18 | 14:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير التربية، علي حميد الدليمي، اليوم الثلاثاء ، بتشكيل لجنة تحقيقية “عاجلة” للوقوف على مجريات الحادث الذي حصل داخل مدرسة (زهرة المدائن) التابعة لمديرية تربية الرصافة الثالثة .

وقال الدليمي في بيان، إن “الحرم المدرسي حرم مقدس، وإننا ملزمون في الحفاظ عليه، وسنبقى حريصين لمنع أي مظاهر دخيلة على مجتمعاتنا تسيء الى سمعة المؤسسة التربوية والتعليمية “.

وبحسب البيان وجه الدليمي “في ضوء ما جرى ، بتشكيل لجنة تحقيقة عاجلة تتولى مهمة إنجاز مجريات التحقيق، على أن تقدم اللجنة آنفة الذكر نتائج التحقيق خلال يومين (فقط) من تشكيلها “.

وأكد وزير التربية ، أنه “سيبقى المدافع الاول عن المدرسة وحرمها المقدس لِما لهذه المؤسسة من رسالة تربوية سماوية تحافظ على بناء الأجيال وتطور الأوطان”.

يشار الى ان مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المطرب الشعبي “سعدون الساعدي”، وهو يتواجد في إحدى المدارس التي كان قد درس فيها دراسته الابتدائية.

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