البرلمان يستضيف وزير ووكيل المالية بشأن الأموال المفقودة من أمانات الضرائب

2022/10/18 | 14:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

استضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، وزير ووكيل وزارة المالية بشأن الأموال المفقودة من امانات الضرائب.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ، ان "اللجنة المالية النيابية استضافت اليوم وزير المالية وكالة هيام نعمت ووكيل الوزارة طيف سامي ومدراء عن مصرف الرافدين والضريبة".

وأضاف البيان، ان "الاستضافة تضمنت مناقشة حيثيات الأموال المفقودة من امانات الضرائب البالغة 3.7 تريلون دينار".

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