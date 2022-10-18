ائتلاف إدارة الدولة يحدّد موعد التصويت على الحكومة

2022/10/18 | 14:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حدّد ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الثلاثاء، موعد التصويت على الحكومة.

وقال الائتلاف في بيان إنه "عقد أمس، اجتماعه الدوري الذي خصص لمناقشة تشكيل الحكومة، في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وأضاف أن "الائتلاف بحث آخر المستجدات السياسية للبلاد وضرورة الإسراع بتشكيل حكومة الخدمة"، مؤكداً عزمه "دعوة مجلس النواب الى عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها".

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