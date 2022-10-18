ما سر تأجيل الصين لإعلان أرقام الناتج المحلي الإجمالي وبيانات اقتصادية أخرى؟

2022/10/18 | 14:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت الصين فجأة بتأجيل نشر البيانات الاقتصادية الرئيسية، وذلك قبل تاريخ الإصدار المقرر بيوم واحد، حيث يجتمع الحزب الشيوعي الحاكم في اجتماع سياسي كبير على خلفية الاقتصاد المتعثر.

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