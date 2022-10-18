"سرقة مجحفة".. سعوديون يطالبون بتقليص ساعات العمل اليومية

2022/10/18 | 14:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب سعوديون بتخفيض فترات العمل من ثمان إلى ست ساعات يومية، لا سيما في القطاع الخاص الذي يطلب 48 ساعة عمل أسبوعية.

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