رئيس جمهورية العراق يستقبل سفير المملكة الأردنية الهاشمية

2022/10/18 | 14:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية وبما يحقق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل ، في قصر السلام ببغداد، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق منتصر الزعبي”.

وأضاف البيان أن”السفير الأردني قدم تهانيه إلى الرئيس بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، وتمنى له الموفقية والنجاح لخدمة الشعب العراقي وبما يحقق التقدم والازدهار والرقي”.

وأكد الزعبي بحسب البيان “دعم المملكة الأردنية حكومة وشعباً للعراق في تعزيز أمنه واستقراره وحماية سيادته”.

فيما أعرب رئيس الجمهورية عن شكره الى السفير الأردني على تهانيه، مؤكداً “حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية وبما يحقق الاستقرار والسلام في المنطقة”.

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