انخفاض أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل العراقي

2022/10/18 | 14:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفض أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل العراقي، يوم الثلاثاء، بأكثر من 2% مع تذبذب أسعار النفط عالميا.

وانخفض خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 2.38 دولار وبنسبة تغيير بلغت 2.61% ليصل الى 88.66 دولاراً للبرميل الواحد.

كما انخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 2.38 دولار وبنسبة تغيير بلغت 2.73 % ليصل الى 84.86 دولارا.

وشهدت أسعار النفط العالمية تذبذبا بعد اتفاق تحالف اوبك بخفض انتاجها بمقدار مليونين برميل يوميا في تشرين الثاني يقابلها توقعات بركود اقتصادي في اوربا

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