2022/10/18 | 14:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: a9R8k5RtJ50

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يستعد لطرح برنامجه الوزاري وملفات أخرى في نشرة ال 2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني يستعد لطرح برنامجه الوزاري وملفات أخرى في نشرة ال 2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).