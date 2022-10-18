بعد تأسيس تحالف قوى التغيير الديمقراطي في العراق.. ما دلالات تأسيسه وأهدافه؟

2022/10/18 | 15:06 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوى مدنية واحتجاجية السبت الماضي تأسيس تحالف سياسي جديد تحت اسم "قوى التغيير الديمقراطي" من قلب العاصمة بغداد، وجاء الإعلان عن التحالف بعد أزمة سياسية تعد الأطول في العراق منذ عام 2003.

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