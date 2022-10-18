2022/10/18 | 15:16 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: فريق إيطالي يباشر باجراء عمليات الشفة الارنبية والحروق في مستشفى الحبوبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/18 | 15:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: فريق إيطالي يباشر باجراء عمليات الشفة الارنبية والحروق في مستشفى الحبوبي) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار: فريق إيطالي يباشر باجراء عمليات الشفة الارنبية والحروق في مستشفى الحبوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).