2022/10/18 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على أرهابيين اثنين وتسعة متهمين بقضايا قانونية مختلفة وضبط كدس للعبوات والاعتدة في مناطق متفرقة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لقسمي وشعب استخبارات وأمن قيادتي البصرة وميسان والمقر المسيطر لقيادة طوزخرماتو والفرقة العاشرة والثامنة والسادسة عشر والخامسة عشر وبالتعاون مع ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في المحافظات (الموصل وميسان والبصرة والانبار) اسفرت عنها القبض على إرهابيين اثنين وتسعة متهمين بمواد قانونية مختلفة في سيطرات ومناطق تلك المحافظات"، مبينةً أنه "جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية أصولياً".

وأضافت أن "مفارز الاستخبارات العسكرية تمكنت من ضبط كدس للعبوات والاعتدة يحتوي على(61) صاروخ من نوع SPG9 ضد الدروع والاشخاص ونمساوي و(10) عبوات ناسفة محلية الصنع ومختلفة الاشكال و(4) مساطر تفجير و(3) اجهزة نوكيا و(2) شريط احادية 12.5 و حاوية عتاد 12.5 و درع و(2) ناظور هاون حيث قامت مفارز الجهد الهندسي من التعامل معها حسب الضوابط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية: القبض على 11 مطلوبا بينهم بالارهاب في 4 محافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية: القبض على 11 مطلوبا بينهم بالارهاب في 4 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).