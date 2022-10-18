التجارة تعلن توزيع اكثر من 3 ملايين كيس طحين وتدعو المواطنين لاستلامها

2022/10/18 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب - احدى تشكيلات وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، توزيع 3 ملايين كيس طحين، داعية المواطنين الى تسلم حصصهم والابلاغ عن المخالفات في حال ملاحظتها.

وقال مدير عام الشركة أثير داود سلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه " تجهيز الوكلاء بكمية تزيد عن (٣) ملايين كيس من مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية وان التوزيع مستمر دون انقطاع حسب التسلسل الزمني لكل مركز".

واشار إلى أنه "تصاعد وتيرة الانتاج والتجهيز بالتعاون والتنسيق مع شركة تجارة الحبوب لتوفير الكميات اللازمة من خلطات الحنطة بما يؤمن حاجة المحافظات لإكمال عملية إنتاج وتوزيع الحصة المقررة".

وأوضح سلمان أنه "متابعة لجان الفروع الرقابية والنوعية لعملية التوزيع في المحافظات والإشراف المباشر على تجهيز الوكلاء والمواطنين لضمان ايصال نوعية جيدة من الطحين والمطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، فيما تواصل الفرق النوعية عملية سحب النماذج لغرض الفحص المختبري واختبار الخبازة".

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