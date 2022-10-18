2022/10/18 | 15:20 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المؤتمر الانتخابي الرابع عشر لاتحاد الصحفيين العرب) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: aIbFytNg2iU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المؤتمر الانتخابي الرابع عشر لاتحاد الصحفيين العرب) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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