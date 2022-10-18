إيقاف 11 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري في ست محافظات

2022/10/18 | 15:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إيقاف 11 حالة ابتزاز الكتروني وعنف اسري خلال 73 ساعة في ست محافظات.

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