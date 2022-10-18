النبأ تنشر تشكيلة منتخب الشباب أمام استراليا

2022/10/18 | 15:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التشكيلة الأساسية لمنتخبنا للشباب.

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