2022/10/18 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kcfqe9lztdQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إدارة الدولة تكشف موعد التصويت على أعضاء الحكومة العراقية المقبلة | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إدارة الدولة تكشف موعد التصويت على أعضاء الحكومة العراقية المقبلة | نشرة أخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).