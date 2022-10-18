2022/10/18 | 15:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتحضر اللبنانيون لاستقبال موسم الشتاء، من خلال تأمين وسائل تساعدهم على مواجهة برودة الطقس بأقل تكلفة ممكنة، لا سيما فيما يتعلق بالاستحمام، كون الاعتماد على سخانات المياه الكهربائية لم يعد بمقدور الغالبية العظمى من السكان، اذ باتت ترفاً يقتصر على ميسوري الحال، من هنا تم استرجاع وسائل قديمة "انقرضت" منذ زمن، وذلك رغم مخاطرها الكبيرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مياه الاستحمام الساخنة باتت "حلما" للبنانيين.. وتحذير من مخاطر "الاختراع السحري") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مياه الاستحمام الساخنة باتت "حلما" للبنانيين.. وتحذير من مخاطر "الاختراع السحري") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).