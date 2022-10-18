الخسارة مضاعفة.. على الدولة العراقية تعويض الجهات صاحبة الحق في أمانات الضرائب المنهوبة

2022/10/18 | 15:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: استدعت محكمة عراقية مسؤولين في الهيئة العامة للضرائب على خلفية قضية “سرقة”...

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على الدولة العراقية تعويض الجهات صاحبة الحق في أمانات الضرائب المنهوبة أولاً على المسلة.

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