2022/10/18 | 15:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، الثلاثاء، 18 تشرين الاول، 2022، بتشكيل...

ظهرت المقالة وزير ‏التربية يوجه بتشكيل لجنة تحقيقة عاجلة للنظر بحادثة مدرسة زهرة المدائن أولاً على المسلة.

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