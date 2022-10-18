2022/10/18 | 15:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني خلال تصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ، اليوم الثلاثاء ، ان الحكومة المقبلة ستعزز علاقات العراق مع اشقائه في الدول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني: الحكومة الجديدة ستعزز علاقات العراق مع اشقائه في الدول العربية المركز الخبري الوطني.

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