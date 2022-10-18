رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد يستقبل السفيرة الامريكية في بغداد

2022/10/18 | 16:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يستقبل سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق استقبل رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء 18 تشرين الأول 2022 في قصر السلام ببغداد، سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق السيدة آلينا رومانوسكي.في بداية اللقاء، قدّمت السفيرة الأمريكية … Readmore

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