2022/10/18 | 16:15 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسماء الكابينة الوزارية تحت الغربال والضغوط تهدد بتأخر اعلانها عادل المانع - عضو ائتلاف دولة القانون) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: laXO5jyB8G4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسماء الكابينة الوزارية تحت الغربال والضغوط تهدد بتأخر اعلانها عادل المانع - عضو ائتلاف دولة القانون) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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