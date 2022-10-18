2022/10/18 | 16:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t8UIR9joT_A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد ظهور سعدون الساعدي في الطابور الصباحي لإحدى المدارس... وزارة التربية توجه بتشكيل لجنة تحقيق) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد ظهور سعدون الساعدي في الطابور الصباحي لإحدى المدارس... وزارة التربية توجه بتشكيل لجنة تحقيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).