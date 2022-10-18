خططوا لارتكاب جريمة.. العثور على 4 رجال مقطوعي الأوصال بشكل غامض في نهر بأمريكا

2022/10/18 | 16:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم العثور على أربعة رجال مقطوعي الأوصال في مقاطعة أوكمولغي بولاية أوكلاهوما الأمريكية، وتم التعرف عليهم على أنهم مارك تشاستين وبيلي تشاستين ومايك سباركس وأليكس ستيفنز، حيث رصدوا مساء الجمعة من قبل أحد المارة في نهر قرب جسر شارب رود.

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