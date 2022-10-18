الأعرجي للسفير النرويجي: العراق لن يكون طرفاً في الحرب الروسية - الأوكرانية

2022/10/18 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، خلال استقباله السفير النرويجي في بغداد، اسبين ليند بيك بمكتبه اليوم الثلاثاء، أن العراق لن يكون طرفاً في الحرب الروسية – الأوكرانية.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأعرجي بحث مع السفير النرويجي، سبل تمتين العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات كافة، فضلا عن بحث الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي".

وأضاف أن "اللقاء تطرق، إلى الأزمة الأوكرانية الروسية، حيث أكد الأعرجي على أهمية حث الأطراف على الحوار من أجل السلام في المنطقة والعالم"، مشيرا إلى أن "العراق حريص على أن لايكون طرفا في هذه المعركة، وأن موقفه هو السعي لإقناع أطراف الأزمة بالحوار".

وتابع البيان أنه "جرى أيضا، بحث ملف مخيم الهول السوري، حيث أشار الأعرجي إلى حاجة العراق لوقوف المجتمع الدولي معه بشكل أكبر، لتفكيك هذا المخيم"، مشددا "على أهمية أن يبقى المجتمع الدولي متماسكا في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والبشرية والإعلامية".

وأشار الى أن "الأعرجي تطرق إلى خطورة ظاهرة المخدرات في المجتمعات"، مؤكدا "العمل مع الجهات القانونية، لتعديل قانون مكافحة المخدرات، وتشديد العقوبات الخاصة بهذه الجريمة".

من جانبه أكد السفير النرويجي، "حرص بلاده على إدامة الشراكة مع العراق، من خلال عملية العزم الصلب وحلف الناتو"، معربا "عن استعداد بلاده للتعاون مع العراق في مجالات تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".

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