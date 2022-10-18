تغير المناخ.. دعوات دولية للعراق لاعتماد أنظمة غذائية ذكية مناخياً

2022/10/18 | 16:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق المعروف باسم "بلاد الرافدين"، شهد موجة جفاف متزايدة.

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