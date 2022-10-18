2022/10/18 | 16:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أكدت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني جوان عبد الله، الثلاثاء...

ظهرت المقالة نواب كرد يتحدثون عن اربع وزارات للكرد في حكومة السوداني أولاً على المسلة.

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