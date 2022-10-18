نيجيرفان بارزاني يؤكد أهمية تحديد الحكومة الجديدة أولويات عملها وتقدم الخدمات

2022/10/18 | 16:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الثلاثاء 10/18/2022، أهمية أن تحدد...

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