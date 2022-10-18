وزير الدفاع العراقي يلتقي بقائد بعثة الناتو

2022/10/18 | 16:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الدفاع العراقي جمعة عناد

سعدون، اليوم الثلاثاء، مع قائد بعثة

حلف الناتو في العراق الجنرال جيوفاني

م.اينوتشي وبحثا أطر التعاون والتنسيق

وتوسيع الشراكة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن

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