خليجيون يتوافدون بمركباتهم الشخصية على مدن الانبار للمرة الاولى

2022/10/18 | 16:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير دائرة جبة بمحافظة الانبار

قطري العبيدي ، الثلاثاء، ان مدن

الانبار شهدت توافد عدد من السواح

الخليجيين الى مدن المحافظة في بادرة هي

الاولى من نوعها في عملية استقبال سواح

من خارج البلد منذ تحرير

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