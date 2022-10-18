2022/10/18 | 16:34 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أدى السفير الروسي بالعراق ايلبروس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو:السفير الروسي بالعراق يزور مرقد الامام الحسين:في كل زيارة اشعر باني ازور لأول مرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كوتراسيف صباح اليوم الثلاثاء 18/10/2022
زيارة مرقد الامام الحسين عليه السلام
في مدينة كربلاء المقدسة حيث اكان
باستقباله نائب الامين العام للعتبة
الحسينية السيد علاء ض
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو:السفير الروسي بالعراق يزور مرقد الامام الحسين:في كل زيارة اشعر باني ازور لأول مرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو:السفير الروسي بالعراق يزور مرقد الامام الحسين:في كل زيارة اشعر باني ازور لأول مرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).