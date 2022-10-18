فيديو:السفير الروسي بالعراق يزور مرقد الامام الحسين:في كل زيارة اشعر باني ازور لأول مرة

2022/10/18 | 16:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى السفير الروسي بالعراق ايلبروس

كوتراسيف صباح اليوم الثلاثاء 18/10/2022

زيارة مرقد الامام الحسين عليه السلام

في مدينة كربلاء المقدسة حيث اكان

باستقباله نائب الامين العام للعتبة

الحسينية السيد علاء ض

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