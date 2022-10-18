كاد أن يبتر أحد ذراعيها.. دُب يهاجم طفلة في حديقة حيوانات بمدينة العاب السليمانية

2022/10/18 | 16:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم دب في حديقة حيوانات بمدينة ألعاب في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، طفلة عمرها 3 أعوام ونصف، وكاد أن يبتر أحد ذراعيها، محدثا جروحا بليغة فيه.

وكشفت مديرية صحة السليمانية، في بيان، أن الطفلة أصيبت بجروح خطيرة بذراعها نتيجة هجوم الدب عليها وهي ترقد حاليا في إحدى مستشفيات السليمانية، وتخضع للعناية الطبية، على أن تجرى لها لاحقا عملية جراحية.

فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات في محافظة السليمانية، إيعازها بفتح تحقيق في ملابسات الحادثة، مرجحة إغلاق حديقة الحيوانات تلك، لمراجعة إجراءات السلامة فيها وتشديدها.

ووفق الروايات التي تتاقلتها منصات التواصل الاجتماعي العراقية، فإن الحادثة وقعت على ما يبدو بسبب اقتراب الطفلة من القفص، وإدخال يدها عبر سياجه والذي يضم الدب المهاجم.

وانقسمت تعليقات رواد تلك المنصات على الحادثة، بين منتقد لذوي الطفلة المصابة عبر إهمالهم وسماحهم لها بمد يدها عبر القفص الذي يضم الحيوان المفترس.

في المقابل، رأى آخرون أن المسؤولية تقع على عاتق إدارة الحديقة، خاصة وأنها تقع ضمن مدينة ألعاب مكتظة بالأطفال عادة، مما يقتضي مضاعفة معايير السلامة والاحتراز ومنع الاقتراب من أقفاص الحيوانات المفترسة.

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