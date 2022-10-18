القبض على إرهابيين إثنين وتسعة متهمين في أربع محافظات مختلفة

2022/10/18 | 16:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على أرهابيين اثنين وتسعة متهمين بقضايا قانونية مختلفة وتضبط كدس للعبوات والاعتدة في مناطق متفرقة.

وذكرت الاستخبارات في بيان، أنه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لقسمي وشعب استخبارات وأمن قيادتي البصرة وميسان والمقر المسيطر لقيادة طوزخرماتو والفرقة العاشرة والثامنة والسادسة عشر والخامسة عشر وبالتعاون مع ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في المحافظات (الموصل وميسان والبصرة والانبار) اسفرت عنها القبض على إرهابيين اثنين وتسعة متهمين بمواد قانونية مختلفة في سيطرات ومناطق تلك المحافظات، فيما جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية أصولياً”.

وأضاف البيان، “كما تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية من ضبط كدس للعبوات والاعتدة يحتوي على (61) صاروخ من نوع SPG9 ضد الدروع والاشخاص ونمساوي و (10) عبوات ناسفة محلية الصنع ومختلفة الاشكال و (4) مساطر تفجير و (3) اجهزة نوكيا و (2) شريط احادية 12.5 و حاوية عتاد 12.5 و درع و ( 2 ) ناظور هاون حيث قامت مفارز الجهد الهندسي من التعامل معها حسب الضوابط”.

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