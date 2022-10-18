الأعرجي: نحرص على أن لا نكون طرفاً في الأزمة الأوكرانية الروسية وضرورة تفكيك مخيم الهول

2022/10/18 | 16:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، حرص العراق على ألا يكون طرفاً في الأزمة الأوكرانية الروسية، فيما شدد على ضرورة تفكيك مخيم الهول.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته الوكالة المركزية وتابعته “خبر برس” (واخ)، إن “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استقبل، بمكتبه اليوم، السفير النرويجي في بغداد أسبين ليند بيك”، مبيناً أنه “تم بحث سبل تمتين العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات كافة، فضلاً عن بحث الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي”.

وبشأن الأزمة الأوكرانية الروسية، أكد الأعرجي “على أهمية حث الأطراف على الحوار من أجل السلام في المنطقة والعالم”، مشيراً إلى أن “العراق حريص على ألا يكون طرفاً في هذه المعركة، وأن موقفه هو السعي لإقناع أطراف الأزمة بالحوار”.

وحول ملف مخيم الهول السوري، أشار الأعرجي إلى “حاجة العراق لوقوف المجتمع الدولي معه بشكل أكبر لتفكيك هذا المخيم”، مشدداً على “أهمية أن يبقى المجتمع الدولي متماسكاً في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والبشرية والإعلامية”.

وتطرق الأعرجي إلى خطورة ظاهرة المخدرات في المجتمعات، مؤكداً “العمل مع الجهات القانونية، لتعديل قانون مكافحة المخدرات، وتشديد العقوبات الخاصة بهذه الجريمة”.

من جانبه، أكد السفير النرويجي حرص بلاده “على إدامة الشراكة مع العراق من خلال عملية العزم الصلب وحلف الناتو”، معرباً عن استعداد بلاده “للتعاون مع العراق في مجالات تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.

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