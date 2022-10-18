رئيس مجلس النواب يستقبل السفيرة الأمريكية لدى العراق

2022/10/18 | 16:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، سفيرةَ الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي.

وناقش اللقاء، بحسب بيان صحفي تلقت “تقدم” نسخة منه “آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والخطوات الجارية لاستكمال تشكيل حكومة تُعنى بمتطلبات الشعب وتلبِّي طموحاته”.

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