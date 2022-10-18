العمل النيابية تناقش مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

2022/10/18 | 16:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استضافت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، اليوم الثلاثاء، الكادر المتقدم في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، لمناقشة مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

وتم خلال اللقاء، بحسب بيان صحفي “تدارس فقرات مسودة القانون، بغية انضاجه على نحو يلبي متطلبات حياة كريمة لشريحة العمال”.

واكدت رئيسة اللجنة واعضائها ان “القانون هو ضمان حقيقي للعمال وعوائلهم، وانهم ماضون في اجراءات التشريع”، مشددين على “ضرورة الحفاظ على حقوق العمال، وشمول فئات اوسع من شرائح المجتمع ضمن القانون”.

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