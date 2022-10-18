زيلينسكي : القصف الروسي دمر 30% من محطات الطاقة في أسبوع

2022/10/18 | 17:05 - المصدر: قناة التغيير

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء: إن الضربات الجوية الروسية دمرت 30 في المئة من محطات الطاقة الأوكرانية منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول.وكتب على تويتر يقول إن الهجمات تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء أوكرانيا وإنه «لم يعد هناك مكان للمفاوضات» مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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