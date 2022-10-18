أمين عام أوبك: نتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 23%

2022/10/18 | 17:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدم توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع النفط قد يؤدي إلى نقص وتقلبات.

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