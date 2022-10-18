دفن أبناؤهم في

2022/10/18 | 17:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شل إضراب عام بلدة جرجيس جنوب تونس، الثلاثاء، وخرج آلاف المحتجين للشوارع وسط تنامي الغضب بعد فقدان أبنائهم في غرق مركب كان يقلهم أثناء محاولتهم الوصول لأوروبا وللتنديد بدفن جثث آخرين في مقبرة للمهاجرين دون تحديد هوية المدفون فيها.

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