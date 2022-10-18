أمين عام أوبك: نتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 23%

2022/10/18 | 17:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

توقع هيثم الغيص أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، الثلاثاء، ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 23%.

وقال الغيص في بيان إن "أوبك بلس تحركت بالإجماع واتخذت قرارها لضمان استقرار أسواق النفط العالمية ونتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة بشدة وبنسبة تصل إلى 23% في الفترة المقبلة".

وأضاف إن " عدم توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع النفط قد يؤدي إلى نقص وتقلبات وهذا القطاع بحاجة إلى 12.1 تريليون دولار كاستثمارات على المدى الطويل".

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