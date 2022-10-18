التخطيط: لا يوجد تلكؤ في صرف تخصيصات قانون الدعم الطارئ إلى المحافظات

2022/10/18 | 17:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حدّدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، سبب تأخير إطلاق مخصصات قانون الدعم الطارئ لعدد من المحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إنه "لا يوجد تلكؤ في صرف الاستحقاقات المالية ضمن قانون الدعم الطارئ الى المحافظات، وإنما التأخير في ارسال بعض المحافظات خططها لتنفيذ القانون يقف وراء التأخير"، لافتاً الى أن "بعض المحافظات أرسلت خططها بشكل سريع وبعضها تأخرت لأسباب فنية".

وأضاف الهنداوي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "التأخير في إطلاق المخصصات المالية هو نتيجة تأخر المحافظات في ارسال خططها الى الوزارة"، مبيناً أنه "لا يمكن للوزارة أن تطلق الأموال دون وجود خطة بمسارات واضحة".

وأشار الى أن "عملية إطلاق التخصيصات الى المحافظات مستمرة ضمن دفوعات، فكلما تنتهي الوزارة من خطة محافظة تطلق التخصيصات للمحافظة الأخرى".

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