البيت الأبيض يخطط لإطلاق 14 مليون برميل من مخزون النفط الاحتياطي بعد قرار أوبك +

2022/10/18 | 17:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإعلان عن مبيعات إضافية من مخزون النفط الطارئ في البلاد، حيث تسعى لمواجهة ضغوط السوق التي أحدثها قرار أوبك + بخفض إنتاج النفط بعد ثلاثة أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي، وفقًا لمصدرين مطلعين على القرار.

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