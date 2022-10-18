2022/10/18 | 17:30 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أكد قائد بعثة "الناتو" في العراق الفريق جيوفاني ايانوتشي، اليوم الثلاثاء، ان جهاز مُكافحة الإرهاب غير قواعد اللعبة في دحر الإرهـاب.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعثة "الناتو": جهاز مُكافحة الإرهاب غير قواعد اللعبة في دحر الإرهـاب ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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