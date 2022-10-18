سعدون الساعدي يرد على التربية (فيديو)

2022/10/18 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

رد المطرب الشعبي، سعدون الساعدي، اليوم الثلاثاء، على بيان وزارة التربية الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية بحق احدى المدارس بعد استضافتها الساعدي.

وفي وقت سابق، نشرت (بغداد اليوم) مقطعا مصورا يوضح استضافة احد المدارس لسعدون الساعدي خلال احدى احتفالاتها.

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