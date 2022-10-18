2022/10/18 | 17:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ابتكر الفنان التشكيلي العراقي، عبد الأعلى فيصل، أسلوباً جديداً في الرسم، باستخدام شرائط التسجيلات الصوتية القديمة، عوضاً عن الألوان والأصباغ المألوفة في رسم اللوحات في أحد أحياء العاصمة بغداد.فباستخدام أشرطة التسجيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بإستخدام شرائط التسجيلات الصوتية..



تشكيلي عراقي يبتكر اسلوباً جديداً في الرسم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بإستخدام شرائط التسجيلات الصوتية.. تشكيلي عراقي يبتكر اسلوباً جديداً في الرسم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بإستخدام شرائط التسجيلات الصوتية.. تشكيلي عراقي يبتكر اسلوباً جديداً في الرسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).