2022/10/18 | 17:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف النائب مصطفى سند، الثلاثاء 10/18/2022، عن سفر مدير عام هيئة...

ظهرت المقالة مدير عام الضرائب يفر الى الأردن بعد استقدامه عن سرقة 3.7 تريليون دينار أولاً على المسلة.

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