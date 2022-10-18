رئيس البرلمان والسفيرة الامريكية يناقشان تشكيل الحكومة

2022/10/18 | 17:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء 10/18/2022، مع السفيرة الأمريكية...

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