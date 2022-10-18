2022/10/18 | 18:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن أحداث "17 أكتوبر" التي خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى الجزائريين، بأنها "جرائم لا يمكن تبريرها".

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